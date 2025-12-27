Россия стремится оккупировать в 2026 году Донбасс и Запорожскую область – Буданов

Планы по оккупации этих территории РФ никогда не скрывала, добавил начальник ГУР

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

В 2026 году Россия стремится оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Об этом в интервью Суспільному рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, цели четко очерчены в их военном планировании Кремля. К ним относятся:

→ попытки получить полный контроль над Донецкой областью;

→ максимальное продвижение в Днепропетровской области;

→ продолжение выполнения операций в Запорожской, Херсонской областях;

→ увеличением размеров санитарных (буферных) зон вдоль границы.

"Это основные их задачи. В принципе задача 2026 года – это Донбасс и Запорожская область", – добавил Буданов.