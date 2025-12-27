Россия стремится оккупировать в 2026 году Донбасс и Запорожскую область – Буданов
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В 2026 году Россия стремится оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Об этом в интервью Суспільному рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, цели четко очерчены в их военном планировании Кремля. К ним относятся:
→ попытки получить полный контроль над Донецкой областью;
→ максимальное продвижение в Днепропетровской области;
→ продолжение выполнения операций в Запорожской, Херсонской областях;
→ увеличением размеров санитарных (буферных) зон вдоль границы.
"Это основные их задачи. В принципе задача 2026 года – это Донбасс и Запорожская область", – добавил Буданов.
- Сложная ситуация в городе Гуляйполе Запорожской области. 12 декабря в ВСУ сообщали, что россияне пытаются войти в населенный пункт с двух сторон.
- 26 декабря спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что в Гуляйполе продолжаются уличные бои, оккупанты пытаются завезти туда группы закрепления. Ежедневно фиксируется от 20 до 30 боевых столкновений.
