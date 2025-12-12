В Гуляйполе продолжаются тяжелые бои, враг пытается зайти в город с двух направлений – ВСУ
Россияне не оставляют попыток инфильтроваться в Гуляйполе в Запорожской области. За минувшие сутки враг совершил около 10 боевых столкновений, сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
По его словам, враг пытается проникнуть в восточную и северо-восточную часть Гуляйполя и иногда ему удается зайти в некоторые дома.
"Но там их штурмовые группы долго не живут, хотя очаги иногда бывают. Ну, потому что достаточно плохая видимость, плохая погода и враг не прекращает попытки зайти в этот населенный пункт Поэтому там продолжаются жестокие бои", – сказал Волошин.
Кроме того, враг активно применяет авиацию, в частности, управляемые авиабомбы, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Больше всего от атак страдают Гуляйполе и Железнодорожное, отметил военный.
"По данным нашей разведки, здесь наносится огневое, бомбовое, авиационное поражение для того, чтобы подготовить на этом направлении новые штурмовые действия, уничтожить наши укрепления, укрытия и продолжать дальше штурмовать наши позиции", – сообщил Волошин.
- 2 декабря начальник управления штурмовых подразделений Манько прокомментировал ситуацию возле Гуляйполя. По его словам, там стояла одна бригада, которая не выдержала натиск.
- 4 декабря Украина опровергла оккупацию Доброполья под Гуляйполем. В НАТО высказались об этом направлении.
- 11 декабря пограничники сообщили, что российские диверсанты на Гуляйпольском направлении пытались проникнуть в тыл защитников, переодевшись в гражданское.
