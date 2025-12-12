В Гуляйполе продолжаются тяжелые бои, враг пытается зайти в город с двух направлений – ВСУ

Определенные группы российских штурмовиков заходят в дома в Гуляйполе, но "долго не живут" там, говорит военный

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россияне не оставляют попыток инфильтроваться в Гуляйполе в Запорожской области. За минувшие сутки враг совершил около 10 боевых столкновений, сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, враг пытается проникнуть в восточную и северо-восточную часть Гуляйполя и иногда ему удается зайти в некоторые дома.

"Но там их штурмовые группы долго не живут, хотя очаги иногда бывают. Ну, потому что достаточно плохая видимость, плохая погода и враг не прекращает попытки зайти в этот населенный пункт Поэтому там продолжаются жестокие бои", – сказал Волошин.

Кроме того, враг активно применяет авиацию, в частности, управляемые авиабомбы, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Больше всего от атак страдают Гуляйполе и Железнодорожное, отметил военный.

"По данным нашей разведки, здесь наносится огневое, бомбовое, авиационное поражение для того, чтобы подготовить на этом направлении новые штурмовые действия, уничтожить наши укрепления, укрытия и продолжать дальше штурмовать наши позиции", – сообщил Волошин.