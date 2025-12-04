Генеральный штаб ВСУ опроверг сообщения оккупантов о якобы захвате села Доброполье рядом с Гуляйполем в Запорожской области. Ранее, 2 декабря, высокопоставленный чиновник НАТО во время брифинга сообщил, что оккупанты усилили атаки и имеют продвижение в этом регионе, однако их заявления почти наверняка являются преувеличенными из пропагандистских соображений, передавала корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

"Информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности. По сути: вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. На данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении Генштаба.

По данным командования, во время контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к Доброполью были уничтожены трое оккупантов, а еще двое – несколько позже: "Вероятно [это были] те смертники, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе".

На видео (в начале новости) показаны украинские защитники, выполнившие это боевое задание.

Ранее топ-чиновник НАТО сообщал, что, вероятно, в ноябре оккупанты могли в целом захватить около 500 километров квадратных украинской территории, что в общем соответствует показателям последних трех месяцев.

В основном это число состоит из успехов захватчиков в Днепропетровской и Запорожской областях, которые, скорее всего, связаны с открытой местностью и неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на работу украинских операторов дронов, а также с низкой численностью личного состава, защищающего эти территории, утверждал чиновник.

"Российские войска продвинулись примерно на 36 километров в Днепропетровской и Запорожской областях. [В последней] конкретно, российские войска продвигаются на юг и запад вдоль фронта протяженностью несколько километров, непосредственно к западу от Гуляйполя, и, вероятно, находятся в нескольких километрах от границ города", – рассказал он.

По его данным, оккупанты используют бреши в украинских линиях обороны и значительно усилили операции на этом фронте в течение последних нескольких недель: "Украина сообщает об интенсивном использовании артиллерии, авиаударов и одноразовых беспилотников (речь идет о дронах-камикадзе. – Ред.), а российские войска, вероятно, несут там потери в объеме от 250 до 300 человек в день".

Однако несмотря на усиление активности РФ, окружения украинских войск на направлении до сих пор не произошло, а некоторые логистические линии захватчиков остаются неповрежденными, отметил топ-чиновник.

Слова России о дальнейшем продвижении в Запорожской области почти наверняка являются преувеличенными с пропагандистской целью, подчеркнул чиновник.

Он добавил, что ожидал бы и следующих преувеличенных заявлений Москвы насчет ее достижений, поскольку она хочет использовать это во время переговоров относительно территорий, которые не контролирует.

Карта: DeepState

