Україна спростувала окупацію Добропілля на Запоріжжі. А що в НАТО кажуть про Гуляйполе
Генеральний штаб ЗСУ спростував повідомлення окупантів про нібито захоплення села Добропілля поряд з Гуляйполем у Запорізькій області. Раніше, 2 грудня, високопоставлений чиновник НАТО під час брифінгу повідомив, що росіяни посилили атаки й мають просування у цьому регіоні, однак їхні заяви майже напевно є перебільшеними з пропагандистських міркувань, передавала кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
"Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності. По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України", – йдеться у дописі Генштабу.
За даними командування, під час контрдиверсійних заходів ще на підході до Добропілля було знищено трьох окупантів, а ще двох – дещо пізніше: "Ймовірно [це були] ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі".
На відео (на початку новини) показано українських захисників, які виконали це бойове завдання.
Раніше топчиновник НАТО повідомляв, що, ймовірно, у листопаді окупанти могли в цілому захопити близько 500 кілометрів квадратних української території, що загалом відповідає показникам останніх трьох місяців.
В основному це число складається з успіхів загарбників у Дніпропетровській та Запорізькій областях, котрі, найімовірніше, пов'язані з відкритою місцевістю та несприятливими погодними умовами, які вплинули на роботу українських операторів дронів, а також з низькою чисельністю особового складу, який захищає ці території, стверджував посадовець.
"Російські війська просунулися приблизно на 36 кілометрів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. [В останній] конкретно, російські війська просуваються на південь і захід уздовж фронту протяжністю декілька кілометрів, безпосередньо на захід від Гуляйполя, і, ймовірно, знаходяться в декількох кілометрах від меж міста", – розповів він.
За його даними, окупанти використовують прогалини в українських лініях оборони й значно посилили операції на цьому фронті впродовж останніх кількох тижнів: "Україна повідомляє про інтенсивне використання артилерії, авіаударів і одноразових безпілотників (йдеться про дрони-камікадзе. – Ред.), а російські війська, ймовірно, зазнають там втрат обсягом від 250 до 300 осіб на день".
Однак попри посилення активності РФ, оточення українських військ на напрямку досі не відбулось, а деякі логістичні лінії загарбників залишаються неушкодженими, зауважив топчиновник.
Слова Росії про подальше просування у Запорізькій області майже напевно є перебільшеними з пропагандистською метою, наголосив посадовець.
Він додав, що очікував би й наступних перебільшених заяв Москви стосовно її здобутків, оскільки вона хоче використати це під час переговорів щодо територій, які не контролює.
- 28 листопада в Силах оборони півдня спростували дані про нібито присутність окупантів на околицях Гуляйполя.
- 4 грудня керівник штурмових підрозділів ЗСУ Манько заявив, що на Гуляйпільському напрямку впродовж тривалого часу була низька активність окупантів, тому там була лише одна бригада захисників, яка не витримала натиску росіян.
Коментарі (0)