Генеральний штаб ЗСУ спростував повідомлення окупантів про нібито захоплення села Добропілля поряд з Гуляйполем у Запорізькій області. Раніше, 2 грудня, високопоставлений чиновник НАТО під час брифінгу повідомив, що росіяни посилили атаки й мають просування у цьому регіоні, однак їхні заяви майже напевно є перебільшеними з пропагандистських міркувань, передавала кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

"Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності. По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України", – йдеться у дописі Генштабу.

За даними командування, під час контрдиверсійних заходів ще на підході до Добропілля було знищено трьох окупантів, а ще двох – дещо пізніше: "Ймовірно [це були] ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі".

На відео (на початку новини) показано українських захисників, які виконали це бойове завдання.

Раніше топчиновник НАТО повідомляв, що, ймовірно, у листопаді окупанти могли в цілому захопити близько 500 кілометрів квадратних української території, що загалом відповідає показникам останніх трьох місяців.

В основному це число складається з успіхів загарбників у Дніпропетровській та Запорізькій областях, котрі, найімовірніше, пов'язані з відкритою місцевістю та несприятливими погодними умовами, які вплинули на роботу українських операторів дронів, а також з низькою чисельністю особового складу, який захищає ці території, стверджував посадовець.

"Російські війська просунулися приблизно на 36 кілометрів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. [В останній] конкретно, російські війська просуваються на південь і захід уздовж фронту протяжністю декілька кілометрів, безпосередньо на захід від Гуляйполя, і, ймовірно, знаходяться в декількох кілометрах від меж міста", – розповів він.

За його даними, окупанти використовують прогалини в українських лініях оборони й значно посилили операції на цьому фронті впродовж останніх кількох тижнів: "Україна повідомляє про інтенсивне використання артилерії, авіаударів і одноразових безпілотників (йдеться про дрони-камікадзе. – Ред.), а російські війська, ймовірно, зазнають там втрат обсягом від 250 до 300 осіб на день".

Однак попри посилення активності РФ, оточення українських військ на напрямку досі не відбулось, а деякі логістичні лінії загарбників залишаються неушкодженими, зауважив топчиновник.

Слова Росії про подальше просування у Запорізькій області майже напевно є перебільшеними з пропагандистською метою, наголосив посадовець.

Він додав, що очікував би й наступних перебільшених заяв Москви стосовно її здобутків, оскільки вона хоче використати це під час переговорів щодо територій, які не контролює.

Мапа: DeepState

Мапа: DeepState