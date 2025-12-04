Манько про ситуацію біля Гуляйполя: Там стояла одна бригада, вона не витримала натиск

Росіяни заходять у Гуляйполе групами по три-чотири людини в туман, але їх знищують, розповів полковник

Валентин Манько (Фото: Facebook-акаунт військового)

На Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області протягом тривалого часу була низька активність окупантів, тому там стояла одна бригада – вона не витримала натиску росіян. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів начальник управління штурмових підрозділів Збройних Сил України Валентин Манько.

За його словами, на Гуляйпільському напрямку після 2022 року була низька активність. Там стояла лише 102 бригада Територіальної оборони. Полковник зазначив, що росіяни завжди малими групами промацують фронт і вибирають декілька напрямків, де є прогалини в обороні.

"Там стояла одна бригада, вона не витримала натиск противника", – заявив Манько, коментуючи, яку ситуацію штурмові війська спостерігали, коли їх спрямували під Гуляйполе для стабілізації.

Він пояснив, що окупанти почали тиснути на Полтавку, потім піднялися до Успенівки.

"Півтора місяця тому прийшли ми, і противник почав притискати підрозділ трохи нижче – у районі Рівнопілля. На Рівнопіллі ми їх зупинили, але дехто просто не витримав, і цілі батальйони почали відступати, як то кажуть, "відходити на більш вигідні позиції", – розповів він.

Водночас Манько уточнив, що росіяни не заходили з тилу. Були Солодке, Рівнопілля і Гуляйполе.

"Третій батальйон, який не витримав натиску – це вже ні для кого не секрет, – знявся з цього напрямку. І саме на цей напрямок знову прийшли ми. З тилу до нас ніхто не заходив, до них – так тим більше", – сказав він.

Полковник наголосив, що оточення в них не було – росіяни "лізли в лоб". Наразі штурмові підрозділи виставили лінію і стримують окупантів. Але їм вдається просуватися через дощі й туман. Однак окупанти не заходять колонами чи великими групами.

"Хоча спочатку вони заходили по 20-30 осіб одночасно. Це дуже великі групи, вони не розраховували на нашу присутність. У них є і така тактика – йти просто натовпом. Завдяки цьому ми знищили вже декілька російських полків на цьому напрямку. Але вони підтягують нові підрозділи. Ми також до цього готові й в принципі впевнено стоїмо. Зараз вони обрали іншу тактику – просочування", – прокоментував він.

Мапа: DeepState

Щодо присутності росіян на околицях Гуляйполя Манько пояснив, що росіяни протиснулися в місто диверсійними групами.

"Не можна сказати, що він [противник] зайшов у Гуляйполе. Заходить три-чотири чоловічки в туман. Туман сходить, ми їх помічаємо й одразу знищуємо. Це постійна робота. Росіяни не припиняють спроби зайти в Гуляйполе. Просто закидають м'ясом", – додав він.

Манько зазначив, що росіяни розуміють, що йдуть в один бік, адже закріпитися неможливо. На його думку, взяти Гуляйполе – важка історія, треба використовувати техніку. Такі спроби були, але частину техніки окупантів знищували, а частина поверталася.

"Противник зайшов малими групами на північно-східні околиці, спробував закріпитися, не вдалося. Погода, тумани шкодять нашій повноцінній розвідці. Але ми їх знищуємо", – резюмував він.

21 листопада в Силах оборони півдня спростували інформацію про оточення на Гуляйпільському напрямку, проте зазначили, що ситуація на ділянці фронту є напруженою.

28 листопада військові спростували інформацію про присутність окупантів на околицях Гуляйполя.