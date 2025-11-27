Росіяни убили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем
Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Нижче у новині є фото, на якому видно загиблих, 18+.

За його даними, злочин стався на Гуляйпільському напрямку вранці 27 листопада: "Російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні".

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

"Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином", – нагадали в ОГП.

Розслідування ведуть слідчі управління Служби безпеки України у Запорізькій області.

Український аналітичний проєкт Deepstate писав, що, за його даними, окупанти взяли захисників у полон у посадці, поклали їх в один ряд, а після допиту розстріляли.

Колаж: Deepstate
Колаж: Deepstate
Гуляйполе – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)
Гуляйполе – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)
  • 15 листопада уповноважений з прав людини повідомив, що російські загарбники, ймовірно, розстріляли двох полонених українських захисників під Гуляйполем, де раніше відбулось просування РФ.
  • 19 листопада окупанти убили п'ятьох українських військових на Покровському напрямку.