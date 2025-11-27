Росіяни убили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем
У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Нижче у новині є фото, на якому видно загиблих, 18+.
За його даними, злочин стався на Гуляйпільському напрямку вранці 27 листопада: "Російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні".
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
"Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином", – нагадали в ОГП.
Розслідування ведуть слідчі управління Служби безпеки України у Запорізькій області.
Український аналітичний проєкт Deepstate писав, що, за його даними, окупанти взяли захисників у полон у посадці, поклали їх в один ряд, а після допиту розстріляли.
- 15 листопада уповноважений з прав людини повідомив, що російські загарбники, ймовірно, розстріляли двох полонених українських захисників під Гуляйполем, де раніше відбулось просування РФ.
- 19 листопада окупанти убили п'ятьох українських військових на Покровському напрямку.
Коментарі (0)