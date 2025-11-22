Росіяни розстріляли п'ятьох українських полонених під Покровськом – розпочато розслідування

Один з окупантів відкрив прицільний вогонь по беззбройних захисниках поблизу Котлиного на Донеччині, повідомили в ОГП

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом розстрілу російськими військами п'ятьох полонених бійців ЗСУ у Покровському районі на Донеччині. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За його даними, інцидент стався 19 листопада: під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине загарбники взяли в полон п'ять військових.

"Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх", – йдеться у повідомленні.

Фото: Telegram ОГП

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Максимальне можливе покарання – довічне ув'язнення.

Зараз проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, щоб встановити всі обставини злочину й причетних до нього окупантів, додали в ОГП.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – нагадали у відомстві.