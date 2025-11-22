Росіяни розстріляли п'ятьох українських полонених під Покровськом – розпочато розслідування
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом розстрілу російськими військами п'ятьох полонених бійців ЗСУ у Покровському районі на Донеччині. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
За його даними, інцидент стався 19 листопада: під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине загарбники взяли в полон п'ять військових.
"Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.
Максимальне можливе покарання – довічне ув'язнення.
Зараз проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, щоб встановити всі обставини злочину й причетних до нього окупантів, додали в ОГП.
"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – нагадали у відомстві.
- У середині листопада уповноважений з прав людини повідомив, що російські загарбники, ймовірно, розстріляли двох полонених українських захисників у Запорізькій області.
