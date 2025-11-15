Росіяни могли вбити українських полонених у Запорізькій області – омбудсмен

Уповноважений з прав людини відреагував на дані про вбивство українських військових на околицях Затишшя. Deepstate пише – помста не забарилась

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російські загарбники, ймовірно, розстріляли двох полонених українських захисників у Запорізькій області, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Із соцмереж стало відомо, що ворог, ймовірно, розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя. Це ще один свідомий крок РФ, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Такі вбивства не є поодинокими випадками – вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора", – написав посадовець.

Лубінець повідомив, що направив відповідні офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН: "Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії".

"Наголошую, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – акцентував уповноважений.

Він також закликав українців, які стали свідками чи мають будь-яку інформацію щодо порушення прав українських громадян, страт військовослужбовців, негайно повідомити про це на гарячу лінію омбудсмена (0 800 501 720) та правоохоронцям.

Раніше про розстріл українських захисників на околиці Затишшя повідомив OSINT-проєкт Deepstate, опублікувавши відео з воєнним злочином росіян (на відео нижче сцена вбивства, 18+).

"На жаль, інфільтрація ворога набуває нових масштабів, і перебування у 5 км від переднього краю жодним чином не убезпечує від зустрічі з піхотою противника. Особливо коли фронт в одному боці, а виродки зайшли зі спини", – йдеться у публікації аналітиків.

Deepstate заявляє, що цих загарбників уже за 20 хвилин вдалося ліквідувати FPV-дроном: "Тому помста не забарилася".

Затишшя розташовано на відстані близько 4 км на північний схід від Гуляйполя. Нещодавно окупантам вдалось просунутись на цьому напрямку.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate