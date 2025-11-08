ОГП назвав кількість окупантів, засуджених за воєнні злочини: більшість – заочно

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Більш ніж дві сотні осіб засуджено за вчинення воєнних злочинів в Україні, водночас більшість з цих вироків є заочними. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив Офіс генерального прокурора.

За його даними, з початку повномасштабного вторгнення РФ українські суди винесли вироки двом особам за злочини агресії й 208 за вчинення воєнних злочинів.

Водночас, як вказує ОГП, лише 19 з цієї кількості отримали свої вироки очно, решта ж – заочно.

Станом на липень 2025 року, Офіс генпрокурора повідомляв LIGA.net про 188 засуджених воєнних злочинців, з них очні вироки отримали 18 військовополонених.

За майже чотири місяці кількість засуджених зросла на 20 осіб, число тих, хто отримав очний вирок – на одного.