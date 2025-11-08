ОГП назвал количество оккупантов, осужденных за военные преступления: большинство – заочно
Более двух сотен лиц осуждены за совершение военных преступлений в Украине, при этом большинство из этих приговоров являются заочными. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил Офис генерального прокурора.
По его данным, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские суды вынесли приговоры двум лицам за преступления агрессии и 208 за совершение военных преступлений
В то же время, указывает ОГП, только 19 из этого количества получили свои приговоры очно, остальные же – заочно.
По состоянию на июль 2025 года Офис генпрокурора сообщал LIGA.net о 188 осужденных военных преступниках, из них очные приговоры получили 18 военнопленных.
За почти четыре месяца количество осужденных выросло на 20 человек, число тех, кто получил очный приговор – на одного.
- В июле же в прокуратуре указывали, что с начала большой войны задокументировано убийства россиянами 273 украинских военнопленных: подозрения были вручены десяткам оккупантов, однако на тот момент осуждены были лишь двое.
- В начале ноября, российский военный, который расстрелял пленного бойца ВСУ, впервые в Украине получил пожизненный приговор.
Комментарии (0)