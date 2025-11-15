Россияне могли убить украинских пленных в Запорожской области – омбудсмен

Уполномоченный по правам человека отреагировал на данные об убийстве украинских военных. Deepstate пишет – месть не заставила себя ждать

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Российские захватчики, вероятно, расстреляли двух пленных украинских защитников в Запорожской области, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Из соцсетей стало известно, что враг, вероятно, расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья. Это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Такие убийства не являются единичными случаями – они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора", – написал чиновник.

Лубинец сообщил, что направил соответствующие официальные письма в Международный комитет Красного Креста и ООН: "Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России".

"Подчеркиваю, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление", – акцентировал уполномоченный.

Он также призвал украинцев, которые стали свидетелями или имеют любую информацию о нарушении прав украинских граждан, казнях военнослужащих, немедленно сообщить об этом на горячую линию омбудсмена (0 800 501 720) и правоохранителям.

Ранее о расстреле украинских защитников на окраине Затишья сообщил OSINT-проект Deepstate, опубликовав видео с военным преступлением россиян (на видео ниже сцена убийства, 18+).

"К сожалению, инфильтрация врага приобретает новые масштабы, и пребывание в 5 км от переднего края никак не защищает от встречи с пехотой противника. Особенно когда фронт в одной стороне, а уроды зашли со спины", – говорится в публикации аналитиков.

Deepstate заявляет, что этих захватчиков уже через 20 минут удалось ликвидировать FPV-дроном: "Поэтому месть не заставила себя ждать".

Затишье расположено на расстоянии около 4 км северо-восточнее Гуляйполя. Недавно оккупантам удалось продвинуться на этом направлении.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate