Россияне расстреляли пятерых украинских пленных под Покровском – начато расследование
Правоохранители начали расследование по факту расстрела российскими войсками пятерых пленных бойцов ВСУ в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По его данным, инцидент произошел 19 ноября: во время штурма украинских позиций вблизи поселка Котлино захватчики взяли в плен пять военных.
"Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", – говорится в сообщении.
Правоохранители начали расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.
Максимальное возможное наказание – пожизненное заключение.
Сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и причастных к нему оккупантов, добавили в ОГП.
"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – напомнили в ведомстве.
- В середине ноября уполномоченный по правам человека сообщил, что российские захватчики, вероятно, расстреляли двух пленных украинских защитников в Запорожской области.
