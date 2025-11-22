Россияне расстреляли пятерых украинских пленных под Покровском – начато расследование

Один из оккупантов открыл прицельный огонь по безоружным защитникам вблизи Котлино в Донецкой области, сообщили в ОГП

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Правоохранители начали расследование по факту расстрела российскими войсками пятерых пленных бойцов ВСУ в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По его данным, инцидент произошел 19 ноября: во время штурма украинских позиций вблизи поселка Котлино захватчики взяли в плен пять военных.

"Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram ОГП

Правоохранители начали расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Максимальное возможное наказание – пожизненное заключение.

Сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и причастных к нему оккупантов, добавили в ОГП.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – напомнили в ведомстве.