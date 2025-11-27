Россияне убили пятерых пленных защитников под Гуляйполем

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

В Запорожской области россияне убили пятерых украинских защитников, которые попали в плен и не могли оказать сопротивления. Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Ниже в новости есть фото, на котором видно погибших, 18+.

По его данным, преступление произошло на Гуляйпольском направлении утром 27 ноября: "Российские военные хладнокровно расстреляли наших защитников, которые находились в плену".

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному делу по факту военного преступления, соединенного с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

"Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением", – напомнили в ОГП.

Расследование ведут следователи управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Украинский аналитический проект Deepstate писал, что, по его данным, оккупанты взяли защитников в плен в посадке, положили их в один ряд, а после допроса расстреляли.

Колаж: Deepstate

Гуляйполе – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)