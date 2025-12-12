У Гуляйполі тривають важкі бої, ворог намагається зайти в місто з двох напрямків – ЗСУ

Певні групи російських штурмовиків заходять в будинки в Гуляйполі, але "довго не живуть" там, каже військовий

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росіяни не полишають спроб інфільтруватись у Гуляйполе в Запорізькій області. За минулу добу ворог здійснив близько 10 бойових зіткнень, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, ворог намагається проникнути у східну та північно-східну частину Гуляйполя й інколи йому вдається зайти в деякі будинки.

"Але там їхні штурмові групи довго не живуть, хоча осередки інколи бувають. Ну, тому що досить погана видимість, погана погода і ворог не припиняє спроби зайти в цей населений пункт. Тому там тривають жорстокі бої", – сказав Волошин.

Крім того, ворог активно застосовує авіацію, зокрема, керовані авіабомби, на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Найбільше від атак страждають Гуляйполе та Залізничне, зазначив військовий.

"За даними нашої розвідки, тут завдається вогневе, бомбове, авіаційне ураження для того, щоб підготувати на цьому напрямі нові штурмові дії, знищити наші укріплення, укриття та продовжувати далі штурмувати наші позиції", – повідомив Волошин.