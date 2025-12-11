Російські диверсанти намагались проникнути в тил захисників, перевдягнувшись у цивільне

Під Гуляйполем було знищено двох окупантів у цивільному, яких видала радіостанція

10 грудня росіяни, перевдягнувшись у цивільний одяг, намагалися проникнути в тил українських захисників на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Учора до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил", – йдеться в публікації.

Однак, зауважує ДПСУ, маскування не допомогло окупантам: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала їх як російських військових.

У результаті було знищено диверсійну групу у складі двох окупантів – під цивільним одягом у них була форма Збройних сил РФ, зауважили прикордонники.

Мапа: DeepState

