Російські диверсанти намагались проникнути в тил захисників, перевдягнувшись у цивільне
Російський загарбник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

10 грудня росіяни, перевдягнувшись у цивільний одяг, намагалися проникнути в тил українських захисників на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Учора до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил", – йдеться в публікації.

Однак, зауважує ДПСУ, маскування не допомогло окупантам: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала їх як російських військових.

У результаті було знищено диверсійну групу у складі двох окупантів – під цивільним одягом у них була форма Збройних сил РФ, зауважили прикордонники.

Мапа: Deepstate
  • Це не перший епізод, коли окупанти перевдягаються у цивільне. Так, наприкінці жовтня про такі випадки у Покровську повідомляв 7 корпус ДШВ.
  • 4 грудня Генштаб ЗСУ спростував повідомлення окупантів про нібито захоплення села Добропілля поряд з Гуляйполем. Раніше високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що росіяни посилили атаки й мають просування у цьому регіоні, однак їхні заяви майже напевно є перебільшеними з пропагандистських міркувань.
