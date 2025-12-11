Российские диверсанты пытались проникнуть в тыл защитников, переодевшись в гражданское
10 декабря россияне, переодевшись в гражданскую одежду, пытались проникнуть в тыл украинских защитников на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
"Вчера к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде. Они некоторое время наблюдали за нашими силами и, воспользовавшись непогодой, попытались обойти позиции и зайти в тыл", – говорится в публикации.
Однако, отмечает ГПСУ, маскировка не помогла оккупантам: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала их как российских военных.
В результате была уничтожена диверсионная группа в составе двух оккупантов – под гражданской одеждой у них была форма Вооруженных сил РФ, отметили пограничники.
- Это не первый эпизод, когда оккупанты переодеваются в гражданское. Так, в конце октября, о таких случаях в Покровске сообщал 7 корпус ДШВ.
- 4 декабря Генштаб ВСУ опроверг сообщения оккупантов о якобы захвате села Доброполье рядом с Гуляйполем. Ранее высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что россияне усилили атаки и имеют продвижение в этом регионе, однако их заявления почти наверняка являются преувеличенными по пропагандистским соображениям.
