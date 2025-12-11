Российские диверсанты пытались проникнуть в тыл защитников, переодевшись в гражданское

Под Гуляйполем были уничтожены двое оккупантов в гражданском, которых выдала радиостанция

Российский захватчик (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

10 декабря россияне, переодевшись в гражданскую одежду, пытались проникнуть в тыл украинских защитников на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Вчера к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде. Они некоторое время наблюдали за нашими силами и, воспользовавшись непогодой, попытались обойти позиции и зайти в тыл", – говорится в публикации.

Однако, отмечает ГПСУ, маскировка не помогла оккупантам: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала их как российских военных.

В результате была уничтожена диверсионная группа в составе двух оккупантов – под гражданской одеждой у них была форма Вооруженных сил РФ, отметили пограничники.

Карта: DeepState

