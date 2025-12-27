Росія прагне окупувати у 2026 році Донбас та Запорізьку область – Буданов
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

У 2026 році Росія прагне окупувати Донбас та Запорізьку область. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, цілі чітко окреслені в їхньому військовому плануванні Кремля. До них належать:

→ намагання отримати повний контроль над Донецькою областю;

→ максимальне просування в Дніпропетровській області;

→ продовження виконання операцій у Запорізькій, Херсонській областях;

→ збільшенням розмірів санітарних (буферних) зон вздовж кордону.

"Це основні їхні завдання. У принципі завдання 2026 року – це Донбас і Запорізька область", – додав Буданов.

  • Складна ситуація в місті Гуляйполе Запорізької області. 12 грудня в ЗСУ повідомляли, що росіяни намагаються зайти в населений пункт з двох боків.
  • 26 грудня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що у Гуляйполі тривають вуличні бої, окупанти намагаються завезти туди групи закріплення. Щодня фіксується від 20 до 30 бойових зіткнень.
