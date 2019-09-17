Украинцы оценили создание монобольшинства в Раде: опрос

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чуть больше половины украинцев положительно оценивают создание в Верховной Раде однопартийного большинства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

На вопрос "Как вы думаете, то, что в Верховной Раде сформировано большинство в составе одной партии, имеет больше позитивных, или больше негативных последствий для страны?" - 51,8% опрошенных ответили, что позитивных больше. Преимущественно негативными видят последствия создания монобольшинства 11,4%, еще 23,3% считают, что плохих и хороших последствий примерно поровну, 13,5% затруднились ответить.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая ошибка не превышает 2,3%.

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