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Украинцы оценили новую власть: рейтинг Зеленского бьет рекорды

Украинцы оценили новую власть: рейтинг Зеленского бьет рекорды - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)
12.09.2019, 12:46

Деятельность президента одобряет 71% опрошенных, деятельность парламента - 39%

Рейтинг одобрения украинцами работы президента Владимира Зеленского за август-сентябрь вырос почти на 20%, следует из опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Деятельностью президента удовлетворены 71% опрошенных, недовольны 11%, 18% не смогли сформулировать свое отношение.

Это самый высокий рейтинг одобрения президента за пять лет - с августа 2014 года. 

Стремительный рост рейтинга Зеленского совпал с началом работы Верховной Рады IX созыва, и вместе с рейтингом президента рекордный рост показывает и рейтинг парламента: с июля он вырос больше, чем на 30%.

Если в июле деятельность Рады одобряли меньше 10% опрошенных, то в сентябре работу парламента позитивно оценили 39%. Напротив, рейтинг неодобрения упал с более чем 80% до 16%. Не смогли оценить работу нардепов 45%.

 

Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука положительно оценили 29%, не одобряют ее 11%, две трети опрошенных не смогли сформулировать свое отношение.

В целом позитивно оценивающих действия властей значительно больше, чем недовольных, и пока что рейтинги исполнительной и законодательной ветвей власти показывают рост.

Опрос проводился среди 2500 жителей Украины, ошибка репрезентативности - не более 2%, срок проведения исследования - 6-10 сентября 2019 года.

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