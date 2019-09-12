Украинцы оценили новую власть: рейтинг Зеленского бьет рекорды

Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Рейтинг одобрения украинцами работы президента Владимира Зеленского за август-сентябрь вырос почти на 20%, следует из опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Деятельностью президента удовлетворены 71% опрошенных, недовольны 11%, 18% не смогли сформулировать свое отношение.

Это самый высокий рейтинг одобрения президента за пять лет - с августа 2014 года.

Стремительный рост рейтинга Зеленского совпал с началом работы Верховной Рады IX созыва, и вместе с рейтингом президента рекордный рост показывает и рейтинг парламента: с июля он вырос больше, чем на 30%.

Если в июле деятельность Рады одобряли меньше 10% опрошенных, то в сентябре работу парламента позитивно оценили 39%. Напротив, рейтинг неодобрения упал с более чем 80% до 16%. Не смогли оценить работу нардепов 45%.

Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука положительно оценили 29%, не одобряют ее 11%, две трети опрошенных не смогли сформулировать свое отношение.

В целом позитивно оценивающих действия властей значительно больше, чем недовольных, и пока что рейтинги исполнительной и законодательной ветвей власти показывают рост.

Опрос проводился среди 2500 жителей Украины, ошибка репрезентативности - не более 2%, срок проведения исследования - 6-10 сентября 2019 года.

28 августа стали известны результаты опроса о том, чего украинцы в первую очередь ждут от Зеленского.

В тот же день стало известно, что киевляне против, чтобы Зеленский назначал главу КГГА.

Сегодня стало известно, что большинство украинцев хотят иметь право подавать законопроекты.

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