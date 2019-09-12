Большинство украинцев хотят иметь право подавать законопроекты

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

77% украинцев поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского о расширении списка законодателей, где предлагается предоставить право законодательной инициативы народу Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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2% респондентов не интересует эта инициатива, а 14% опрошенных затрудняются ответить.

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При этом 7% украинцев негативно относятся к идее расширения списка законодателей, добавив туда "народ Украины".

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