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Большинство украинцев хотят иметь право подавать законопроекты

Большинство украинцев хотят иметь право подавать законопроекты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
12.09.2019, 12:21

7% респондентов негативно относятся к расширению списка законодателей

77% украинцев поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского о расширении списка законодателей, где предлагается предоставить право законодательной инициативы народу Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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2% респондентов не интересует эта инициатива, а 14% опрошенных затрудняются ответить.

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При этом 7% украинцев негативно относятся к идее расширения списка законодателей, добавив туда "народ Украины". 

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рейтинг украинцы опрос законодательная инициатива
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