Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Опрос. Сколько украинцев доверяют ВСУ и Раде

Опрос. Сколько украинцев доверяют ВСУ и Раде - Фото
Репетиция парада (фото - Сухопутные войска ВСУ)
17.09.2019, 11:53

По данным опроса, доверие украинцев к Вооруженным Силам больше, чем к Верховной Раде

74% украинцев доверяют Вооруженным Силам Украины, а Верховной Раде – 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцслужбой Центр Разумкова.  

69% опрошенных выразили доверие волонтерским организациям, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии (64% ), церкви (63%), Государственной пограничной службе (63%), добровольческим батальонам (62%).

Нажмите для увеличения

Кабмину доверяют 57% респондентов, СМИ Украины - 56%, общественным организациям - 52%, Национальной полиции - 51%.

Опрос проводился с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • Согласно аналогичному опросу, проведенному в начале февраля, 67% украинцев выражали доверие волонтерским организациям. На втором месте рейтинга доверия - ВСУ (62%), на третьем - ГСЧС и церковь (61%).

Читайте также: Рейтинг вырос: Зеленскому доверяет каждый восьмой украинец

Напишите нам
верховная рада ВСУ опрос доверие центр Разумкова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 