Опрос. Сколько украинцев доверяют ВСУ и Раде

Репетиция парада (фото - Сухопутные войска ВСУ)

74% украинцев доверяют Вооруженным Силам Украины, а Верховной Раде – 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцслужбой Центр Разумкова.

69% опрошенных выразили доверие волонтерским организациям, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии (64% ), церкви (63%), Государственной пограничной службе (63%), добровольческим батальонам (62%).

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Кабмину доверяют 57% респондентов, СМИ Украины - 56%, общественным организациям - 52%, Национальной полиции - 51%.

Опрос проводился с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Согласно аналогичному опросу , проведенному в начале февраля, 67% украинцев выражали доверие волонтерским организациям. На втором месте рейтинга доверия - ВСУ (62%), на третьем - ГСЧС и церковь (61%).

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