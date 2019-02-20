Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2019, 11:44

Больше всего украинцы доверяют волонтерам и ВСУ – опрос Разумкова

Больше всего украинцы доверяют волонтерам и ВСУ – опрос Разумкова - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным опроса, 83% украинцев не доверяют чиновникам и СМИ страны-агрессора России

Реклама
Реклама

67% украинцев выражают доверие волонтерским организациям. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

На втором месте рейтинга доверия - Вооруженные Силы Украины (62%), на третьем - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и церковь (61%).

Реклама

Добровольческим батальонам доверяют 57% опрошенных.

"К институтам, к которым доверие высказывается чаще, чем недоверие, относятся также Государственная пограничная служба (ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 36%), Национальная гвардия (соответственно 50% и 38%), СМИ Украины (соответственно 49% и 43 %) и общественные организации (соответственно 45% и 41%)", - отметили социологи.

83% украинцев не доверяют чиновникам и СМИ страны-агрессора России, Верховной Раде Украины (82%), судебной системе (78%), политическим партиям (77%), правительству (75% ), коммерческим банкам (75%), президенту (71%), прокуратуре (70%), Национальному банку Украины (68%), Верховному Суду (65%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (65%), Национальному антикоррупционному бюро Украины ( НАБУ) (64%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (64%), Антикоррупционному суду (62%), Конституционному суду (62%), профсоюзам (58%) .

Опрос проводился с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

21 декабря 2018 года украинцы больше всего доверяли армии, меньше – прокуратуре и судам.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, президент, украинцы, доверие, чиновники, волонтеры, опрос разумкова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 