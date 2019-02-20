Больше всего украинцы доверяют волонтерам и ВСУ – опрос Разумкова

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

67% украинцев выражают доверие волонтерским организациям. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

На втором месте рейтинга доверия - Вооруженные Силы Украины (62%), на третьем - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и церковь (61%).

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Добровольческим батальонам доверяют 57% опрошенных.

"К институтам, к которым доверие высказывается чаще, чем недоверие, относятся также Государственная пограничная служба (ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 36%), Национальная гвардия (соответственно 50% и 38%), СМИ Украины (соответственно 49% и 43 %) и общественные организации (соответственно 45% и 41%)", - отметили социологи.

83% украинцев не доверяют чиновникам и СМИ страны-агрессора России, Верховной Раде Украины (82%), судебной системе (78%), политическим партиям (77%), правительству (75% ), коммерческим банкам (75%), президенту (71%), прокуратуре (70%), Национальному банку Украины (68%), Верховному Суду (65%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (65%), Национальному антикоррупционному бюро Украины ( НАБУ) (64%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (64%), Антикоррупционному суду (62%), Конституционному суду (62%), профсоюзам (58%) .

Опрос проводился с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

21 декабря 2018 года украинцы больше всего доверяли армии, меньше – прокуратуре и судам.