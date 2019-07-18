Опрос Рейтинга. Сколько украинцев довольны работой Зеленского

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 19% - противоположного мнения. Таковы данные опроса, проведенного соцгруппой Рейтинг.

24% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Фото: ratinggroup.ua

28% положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, 62% - отрицательно.

Социлоги отметили, что работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны - только 7%.

41% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 37% - в неправильном, 22% - не определились по этому вопросу.

Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре, хуже - на востоке. "Более оптимистичной остается молодежь и избиратели Слуги народа. Зато самым пессимистичным является сторонники партий Европейская Солидарность и Оппозиционная платформа - За життя", - уточнили социологи.

Опрос проводился 13-17 июля среди 2500 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

5 июня согласно опросу Рейтинга около 50% опрошенных украинцев были довольны работой Зеленского.