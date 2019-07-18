Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.07.2019, 10:57

Опрос Рейтинга. Сколько украинцев довольны работой Зеленского

Опрос Рейтинга. Сколько украинцев довольны работой Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным опроса соцгруппы Рейтинг, 41% респондентов убеждены, что дела в Украине идут в правильном направлении

58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 19% - противоположного мнения. Таковы данные опроса, проведенного соцгруппой Рейтинг.

24% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Фото: ratinggroup.ua

28% положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, 62% - отрицательно.

Социлоги отметили, что работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны - только 7%.

41% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 37% - в неправильном, 22% - не определились по этому вопросу.

Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре, хуже - на востоке. "Более оптимистичной остается молодежь и избиратели Слуги народа. Зато самым пессимистичным является сторонники партий Европейская Солидарность и Оппозиционная платформа - За життя", - уточнили социологи.

Опрос проводился 13-17 июля среди 2500 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

5 июня согласно опросу Рейтинга около 50% опрошенных украинцев были довольны работой Зеленского

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, владимир гройсман, рейтинг, опрос, европейская солидарность, Опозиційна платформа - За життя
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 