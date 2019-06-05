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05.06.2019, 12:22

Сколько украинцев довольны работой Зеленского: опрос Рейтинга

Сколько украинцев довольны работой Зеленского: опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Половина опрошенных довольна работой шестого президента

Около 50% опрошенных украинцев довольны работой президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

11% опрошенных – не довольны. 39% - еще не смогли оценить работу Зеленского на посту президента.

Согласно результатам опроса, деятельностью пятого президента Петра Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% - не довольны.

Также респондентов спрашивали, довольны ли они работой премьер-министра Владимира Гройсмана: довольны – 19%, не довольны – 76%.

Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.

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Опрос проводился с 29 мая по 3 июня. Опрошено было 2000 респондентов от 18 лет методом личного интервью. Статистическая погрешность – не больше 2,2%.

Как ранее сообщалось, если бы досрочные парламентские выборы проходили в начале июня, за президентскую партию Слуга народа проголосовала бы почти половина тех украинцев, которые собираются идти на избирательные участки. 

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Теги: Владимир Зеленский, опрос
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