Кулеба оценил итог саммита НАТО для Украины. Хочет ПДЧ через год

Декларация вчерашнего саммита НАТО – "очень хорошая" для Украины, если учитывать контекст. Украина хочет получить план действий по членству в Альянсе в 2022 году, написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие – предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", – написал глава МИД.

Кулеба выделил три элемента контекста, которые показывают особенность декларации:

1. За несколько дней до саммита упоминания о ПДЧ не было в тексте декларации. По словам Кулебы, украинская сторона ее "буквально выгрызла в последний момент".

2. Упоминаний о ПДЧ не было в декларациях саммитов НАТО 2014, 2016 и 2018 годов, хотя Украина уже воевала и, по мнению Кулебы, заслуживала такую поддержку.

3. Вчерашняя декларация – по сути план действий нового НАТО, в котором "США помирились с остальными союзниками" и намерены работать над поддержкой друзей (в том числе Украины) и сдерживанием противников (в том числе России), считает глава МИД.

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Марк Сировой

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