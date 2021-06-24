UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Саммит ЕС и России станет опасным отклонением от режима санкций – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 12:20
Саммит ЕС и России станет опасным отклонением от режима санкций – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)

Возможное возобновление саммитов между Евросоюзом и Россией не имеет оснований и будет опасным отклонением от политики санкций. Об этом сегодня, 24 июня 2021 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Брюсселе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в рамках визита глав МИД Ассоциированного трио (Украина, Молдова и Грузия), Кулеба донес обеспокоенность информацией о планах возобновить саммиты между Россией и ЕС.

Кулеба уверен, что приостановка диалога на высоком уровне между ЕС и Россией была частью санкционной политики Евросоюза. Без какого-либо прогресса со стороны России, инициатива возобновить саммиты станет "опасным отклонением" от этой политики.

"Это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций, и, что хуже, отбить охоту у России имплементировать минские соглашения", – заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что с момента заморозки саммитов в 2014-м году на фоне российской агрессии против Украины, РФ не продемонстрировала желание изменить политику ни по Украине, ни по Евросоюзу, поэтому возобновление саммитов кажется безосновательным.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз дмитрий кулеба Жозеп Боррель саммит Россия - ЕС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 