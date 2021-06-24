Саммит ЕС и России станет опасным отклонением от режима санкций – Кулеба

Возможное возобновление саммитов между Евросоюзом и Россией не имеет оснований и будет опасным отклонением от политики санкций. Об этом сегодня, 24 июня 2021 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Брюсселе.

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На встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в рамках визита глав МИД Ассоциированного трио (Украина, Молдова и Грузия), Кулеба донес обеспокоенность информацией о планах возобновить саммиты между Россией и ЕС.

Кулеба уверен, что приостановка диалога на высоком уровне между ЕС и Россией была частью санкционной политики Евросоюза. Без какого-либо прогресса со стороны России, инициатива возобновить саммиты станет "опасным отклонением" от этой политики.

"Это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций, и, что хуже, отбить охоту у России имплементировать минские соглашения", – заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что с момента заморозки саммитов в 2014-м году на фоне российской агрессии против Украины, РФ не продемонстрировала желание изменить политику ни по Украине, ни по Евросоюзу, поэтому возобновление саммитов кажется безосновательным.

Денис Юдин

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