"Должны вести активный диалог". Италия и Австрия поддержали участие Путина в саммите ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что поддержал идею о проведении саммита Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

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"Россия является важным игроком на экономическом и политическом фронте, она не может не участвовать (в саммите – ред.), мы должны вести активный диалог", – сказал Драги.

По его словам, сторонники идеи о проведении саммита с Путиным узнали об инициативе слишком поздно – из-за этого им не хватило времени для того, чтобы поддержать эту инициативу.

Кроме того, сообщается, что канцлер Австрии Себастьян Курц также выступил за проведение саммита ЕС-РФ.

Станислав Стороженко

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