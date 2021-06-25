UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Должны вести активный диалог". Италия и Австрия поддержали участие Путина в саммите ЕС

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 16:26
Марио Драги (Фото – Alessandro Di Meo, EPA)

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что поддержал идею о проведении саммита Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Россия является важным игроком на экономическом и политическом фронте, она не может не участвовать (в саммите – ред.), мы должны вести активный диалог", – сказал Драги. 

По его словам, сторонники идеи о проведении саммита с Путиным узнали об инициативе слишком поздно – из-за этого им не хватило времени для того, чтобы поддержать эту инициативу. 

Кроме того, сообщается, что канцлер Австрии Себастьян Курц также выступил за проведение саммита ЕС-РФ.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Себастьян Курц Россия ЕС владимир путин евросоюз австрия италия саммит Марио Драги
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 