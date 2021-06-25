"Должны вести активный диалог". Италия и Австрия поддержали участие Путина в саммите ЕС
25.06.2021, 16:26
Марио Драги (Фото – Alessandro Di Meo, EPA)
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что поддержал идею о проведении саммита Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
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"Россия является важным игроком на экономическом и политическом фронте, она не может не участвовать (в саммите – ред.), мы должны вести активный диалог", – сказал Драги.
По его словам, сторонники идеи о проведении саммита с Путиным узнали об инициативе слишком поздно – из-за этого им не хватило времени для того, чтобы поддержать эту инициативу.
Кроме того, сообщается, что канцлер Австрии Себастьян Курц также выступил за проведение саммита ЕС-РФ.
- 23 июня стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предлагают рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС. Ряд стран союза, в частности Польша, страны Балтии и Нидерланды, выступили против этой инициативы. После протестов стран восточного фланга Евросоюза лидеры блока отказались от идеи пригласить Путина в Брюссель.
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