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"Попадание в ловушку". Литва отреагировала на идею пригласить Путина на саммит ЕС

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 16:47
Габріелюс Ландсбергис (фото – пресслужба МЗС Литви)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал франко-германскую инициативу по проведению саммита между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным "безответственной" и случаем "исторической близорукости". Об этом он сказал Financial Times

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"Попадание в ловушку один или два раза может рассматриваться как несчастье, но если продолжать делать это десятилетие за десятилетием, то выглядит как историческая близорукость", – считает Ландсбергис.

По его словам, Кремль сейчас "ближе всего к тоталитаризму Советского Союза, чем это было на протяжении более трех десятилетий". 

Станислав Стороженко
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ЕС МИД владимир путин литва саммит Габриэлюс Ландсбергис
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