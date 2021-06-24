"Попадание в ловушку". Литва отреагировала на идею пригласить Путина на саммит ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал франко-германскую инициативу по проведению саммита между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным "безответственной" и случаем "исторической близорукости". Об этом он сказал Financial Times.

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"Попадание в ловушку один или два раза может рассматриваться как несчастье, но если продолжать делать это десятилетие за десятилетием, то выглядит как историческая близорукость", – считает Ландсбергис.

По его словам, Кремль сейчас "ближе всего к тоталитаризму Советского Союза, чем это было на протяжении более трех десятилетий".

Станислав Стороженко

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