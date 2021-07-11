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Зеленский прилетел в Германию: будет говорить о Донбассе, Крыме и Северном потоке-2

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 21:35
Зеленский прилетел в Германию: будет говорить о Донбассе, Крыме и Северном потоке-2 - Фото
Владимир Зеленский прилетел в Германию (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Об этом сообщает Офис президента.

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Глава государства встретится в президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, которого называют преемником Меркель.

По словам пресс-секретаря Зеленского, на встречах будут обсуждать усиление роли Германии в нормандской формате и в установлении мира на Донбассе.

Президент намерен отметить важность остановки строительства газопровода Северный поток-2. 

"Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот трубопровод вредит как Украине, так и европейским странам", – сказал спикер президента.

В повестке дня переговоров лидеров стран – вопрос деоккупации Крыма, энергетическая безопасность, реформирование угольной промышленности, повышение энергоэффективности, а также экономическое сотрудничество Украины и Германии.

Читайте также: В Минэнерго рассказали, как Украина будет противостоять Северному потоку-2

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс Ангела Меркель Крым северный поток-2 армин лашет
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