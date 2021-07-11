Зеленский прилетел в Германию: будет говорить о Донбассе, Крыме и Северном потоке-2
Президент Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Об этом сообщает Офис президента.
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Глава государства встретится в президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, которого называют преемником Меркель.
По словам пресс-секретаря Зеленского, на встречах будут обсуждать усиление роли Германии в нормандской формате и в установлении мира на Донбассе.
Президент намерен отметить важность остановки строительства газопровода Северный поток-2.
"Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот трубопровод вредит как Украине, так и европейским странам", – сказал спикер президента.
В повестке дня переговоров лидеров стран – вопрос деоккупации Крыма, энергетическая безопасность, реформирование угольной промышленности, повышение энергоэффективности, а также экономическое сотрудничество Украины и Германии.
- В конце сентября 2021 года в Германии состоятся парламентские выборы. На начало мая у правящего альянса ХДС/ХСС и Зеленых был плюс-минус паритет по популярности.
- Соратник канцлера Меркель ратует за "улучшение отношений" с РФ и поддерживает Северный поток-2. Говорит, "Германия идет правильным курсом, закупая газ у России". При этом Лашет считает, что ЕС должен открыть Украине европерспективу.
- 22 июня Лашет заявил, что если Россия не будут придерживаться интересов Украины, то основа сделки по Северному потоку-2 "перестанет существовать", а несколькими днями ранее – что РФ должна уйти с Донбасса.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова пойти Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину в случае реализации Северного потока-2. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Украина может согласится обсудить компенсацию за Северный поток-2, если ей предложат переговоры.
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