Байден хочет решить спор по Северному потоку-2 до приезда Зеленского. Шансы невелики – FT
Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель намерен урегулировать спор с ФРГ по Северному потоку-2. Он хотел бы решить этот вопрос до приезда президента Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом сообщает Financial Times.
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"Хотя ожидания от сделки в Вашингтоне на этой неделе невысоки, очевидно, что Байден хотел бы урегулировать конфликт СП-2 до запланированного визита Зеленского в Белый дом позднее этим летом", – подчеркивает FT.
Как пишет издание, Меркель не знает, смогут Вашингтон и Берлин достигнуть соглашения по СП-2 во время встречи у Байдена. В случае, если США и Германия не придут к согласию, есть альтернативный вариант решения проблемы газопровода - обе стороны будут работать над гарантиями, которые снимут озабоченность украинской стороны, отмечают журналисты.
По словам представителя Социально-демократической партии Германии Нильса Шмида, идея о гарантиях для Украины состоит в том, чтобы сделать страну "менее восприимчивой к российскому шантажу и менее зависимой от российского газа". Помимо этого, Германия также рассматривает отключение СП-2, если Россия откажется от транзита газа через Украину.
Также журналисты сообщают, что вторая идея гарантий для Украины включает тесное сотрудничество Берлина и Киева в области возобновляемых источников энергии – немецкая сторона хочет помочь Украине стать потенциальным поставщиком "зеленого водорода" для Германии.
"Этот вопрос обсуждался в марте прошлого года министром экономики Германии Петером Альтмайером и премьер-министром Денисом Шмыгалом в Берлине", – пишет издание.
- 4 июня президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки трубопровода. 10 июня соединили трубы, идущие из России и Германии, 11 июня Оператор Северного потока-2 объявил о завершении строительства первой нити газопровода. В Кремле уверяют, что Россия не будет прекращать транзит газа через территорию Украины.
- Шмыгаль говорил, что Украина готова пойти Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину в случае реализации Северного потока-2. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина может согласится обсудить компенсацию за Северный поток-2, если ей предложат переговоры.
- Глава Христианско-демократического союза Германии и кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет заявил, что если РФ не будет придерживаться интересов Украины, то основа сделки по газопроводу "перестанет существовать".
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