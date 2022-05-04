Спикер Минобороны: Россия понимает только силу – и эта сила у нас есть

Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке, в том числе наращивая ракетные удары по логистической и другой инфраструктуре Украины, но "у нас есть сила, чтобы не дать им добиться своих стратегических целей". Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

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Он подчеркнул, что за прошлые сутки оккупанты нанести "почти полсотни" авиаударов, в том числе с применением управляемых авиационных ракет.

"Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины с целью повреждения транспортной инфраструктуры нашей страны", – отметил он.

Мотузяник сообщил, что в Черном море сейчас – три корабля-носителя "Калибров", суммарный залп которых может составлять до 22 крылатых ракет.

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За сутки ВСУ уничтожили семь беспилотников врага и восемь крылатых ракет. Глава Офиса президента Ермак вчера отреагировал на массированные ракетные удары России по Украине: написал, что оккупантам не удастся остановить поставки западной военной помощи ВСУ.

"У меня нет никаких сомнений, что РФ не удастся добиться своих стратегических целей. Это касается не только Донбасса или юга Украины, но и вообще. Мы будем бороться, потому что враг понимает только силу. Никакие другие действия не влияют на РФ. Она понимает только силу. Эта сила у нас есть. Безусловно, нужно украинскую армию усилить современными западными образцами вооружения и военной техники. Этот процесс также идет", – подытожил представитель Минобороны.

С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 24 500 оккупантов.

Первая леди Зеленская – Западу: "Детское питание будет не нужно, если умрут дети. Нужно тяжелое оружие".

2 мая Мотузяник заявил, что у военной разведки есть вся информация о том, где находятся армейские склады на территории РФ по периметру границы Украины.

Минобороны не исключает, что в России объявят всеобщую мобилизацию.

Евгений Пилипенко

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