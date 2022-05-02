У разведки есть все данные о складах армии РФ около границ Украины – Минобороны

У военной разведки есть вся информация о том, где находятся армейские склады на территории РФ по периметру границы Украины. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Вопрос звучал так: "Есть ли у ГУР полная информация о размещении складов боеприпасов [оккупантов] на территории России вдоль границы Украины?"

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представитель МО ответил, что "это ведомство активно работает и в ее распоряжении сейчас есть вся информация о деятельности российских оккупационных войск, а также о тех подразделениях, которые сосредотачиваются на границе Украины.

"Такая информация, убежден, у разведки есть", – сказал он.

Спикер МО добавил, что ГУР дает в публичную плоскость ровно столько информации, сколько можно дать, не навредив Украине.

Смотрите видео: В Белгороде опять заявили о взрывах ночью

На вопрос о ситуации в Луганской области, где россияне хотят окружить группировку войск ВСУ, он ответил так: "Продолжаются активные боевые действия".

Мотузяник отметил, что по состоянию на сейчас враг по-прежнему не может взять Рубежное под полный контроль.

Он добавил, что бои продолжаются "с переменным темпом" по всей линии на востоке, но подчеркнул: у ВСУ при поддержке союзников хватит сил и средств, чтобы "отбросить врага аж за границу РФ".

Представитель оборонного ведомства отказался отвечать на вопрос, что ждет военных, окруженных на Азовстали в блокадном Мариуполе: "Прошу прощения, но давайте дождемся развития ситуации".

Читайте также: Подоляк о "демилитаризации" трех регионов РФ: Божественное вмешательство в дела грешников

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.