В Белгороде опять заявили о взрывах ночью – видео
02.05.2022, 06:41
Скриншот из видеозаписи
В граничащем с Украиной российском Белгороде опять заявили о "сильных разрывах". Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью была "вспышка" в небе.
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"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", – написал он в ночь на 2 мая.
В соцсетях публикуют видео со звуками взрывов.
- 1 апреля в российском Белгороде спустя два дня после детонации боеприпасов на складе ВС РФ произошел пожар на нефтебазе.
- Ночью 27 апреля недалеко от Белгорода загорелся склад боеприпасов.
- Вчера в Белгороде заявили о взрывах и пожаре на объекте Минобороны страны-агрессора.
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