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В Белгороде опять заявили о взрывах ночью – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 06:41
В Белгороде опять заявили о взрывах ночью – видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

В граничащем с Украиной российском Белгороде опять заявили о "сильных разрывах". Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью была "вспышка" в небе.

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"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", – написал он в ночь на 2 мая.

В соцсетях публикуют видео со звуками взрывов.

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Оксана Житнюк
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взрывы Белгород
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