Под Белгородом взрывы и пожар. Власти говорят о возгорании на объекте Минобороны РФ: видео

В граничащей с Украиной Белгородской области РФ сегодня возник пожар на объекте Минобороны страны-агрессора. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"На границе трех муниципалитетов – Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ", – написал Гладков.

Он добавил, что "принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности", а более подробную информацию пообещал позже.

В соцсетях сегодня днем появились фото и видео возгорания, также очевидцы сообщали о взрывах.

1 апреля в российском Белгороде спустя два дня после детонации боеприпасов на складе ВС РФ произошел пожар на нефтебазе.

Ночью 27 апреля недалеко от Белгорода загорелся склад боеприпасов.

Сегодня власти граничащей с Украиной Курской области РФ заявили об обрушении железнодорожного моста.

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Оксана Житнюк

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