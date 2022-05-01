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Под Белгородом взрывы и пожар. Власти говорят о возгорании на объекте Минобороны РФ: видео

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 16:36
Под Белгородом взрывы и пожар. Власти говорят о возгорании на объекте Минобороны РФ: видео - Фото
Фото из соцсетей

В граничащей с Украиной Белгородской области РФ сегодня возник пожар на объекте Минобороны страны-агрессора. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"На границе трех муниципалитетов – Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ", – написал Гладков.

Он добавил, что "принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности", а более подробную информацию пообещал позже.

В соцсетях сегодня днем появились фото и видео возгорания, также очевидцы сообщали о взрывах.

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Оксана Житнюк
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Белгород
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