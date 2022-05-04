Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" почти ежедневно публикуют ролики уничтожения вражеской техники в своей зоне ответственности на линии фронта. Сегодня, 4 мая, бойцы показали новое видео с российскими танками.

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"Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как пылают танки оккупантов. Приятного просмотра", – подписан ролик.

На кадрах показаны точные попадания украинской артиллерии по трем танкам российских захватчиков, которые пытаются наступать вдоль всей линии боевого столкновения на востоке страны.

Танки были уничтожены. Один из них при взрыве "салютовал" горящим снарядом, во втором сходу сдетонировал боезапас – образовался взрывной "гриб".

Сегодня, 4 мая, на химзаводе под Нижним Новгородом в России горят цистерны с растворителем.

ССО нашли, артиллерия снесла: видео уничтожения бронетехники россиян в Харьковской области.

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Евгений Пилипенко

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