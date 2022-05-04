На химзаводе под Нижним Новгородом в России горят цистерны с растворителем – видео

Утром 4 мая в российском Дзержинске под Нижним Новгородом загорелась территория завода "Капролактам". Пожар показало местное ТВ.

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По данным городских властей, "произошло возгорание цистерны", огонь перебросился на другие объекты. По состоянию на 13:00 по киевскому времени он не потушен.

Железнодорожные цистерны горят на станции Игумново; по данным местных властей, площадь пожара составляет около 2000 кв. м.

Предприятие, как рассказали на российском ТВ, занимается производством окиси этилена и гликолей.

"Причины возгорания устанавливаются", – добавили там.

1 апреля 2022 года в российском Белгороде спустя два дня после детонации боеприпасов на складе ВС РФ произошел пожар на нефтебазе.

Ночью 27 апреля недалеко от Белгорода загорелся склад боеприпасов.

В граничащей с Украиной Курской области РФ заявили об обрушении железнодорожного моста.

Сегодня, 4 мая, российские захватчики заявили о пожаре на нефтебазе в оккупированной Макеевке.

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Евгений Пилипенко

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