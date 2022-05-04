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На химзаводе под Нижним Новгородом в России горят цистерны с растворителем – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 13:07
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Утром 4 мая в российском Дзержинске под Нижним Новгородом загорелась территория завода "Капролактам". Пожар показало местное ТВ.

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По данным городских властей, "произошло возгорание цистерны", огонь перебросился на другие объекты. По состоянию на 13:00 по киевскому времени он не потушен.

Железнодорожные цистерны горят на станции Игумново; по данным местных властей, площадь пожара составляет около 2000 кв. м.

Предприятие, как рассказали на российском ТВ, занимается производством окиси этилена и гликолей.

На химзаводе под Нижним Новгородом в России горят цистерны с растворителем – видео

"Причины возгорания устанавливаются", – добавили там.

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Евгений Пилипенко
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