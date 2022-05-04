Российские террористы заявили о пожаре на нефтебазе в оккупированной Макеевке – видео

В подконтрольной России террористической организации ДНР заявили, что во временно оккупированной Макеевке горит нефтебаза. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

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Террористы заявили, что на нефтебазе в Макеевке загорелись четыре резервуара по 5000 тонн каждый. Они утверждают, что это якобы произошло вследствие обстрела украинских военных. Однако украинская сторона произошедшее в Макеевке пока не прокомментировала.

Ранее в Офисе президента называли "божественным вмешательством в дела грешников" пожары на нефтебазах и складах боеприпасов в трех приграничных российских регионах.

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Марк Сировой

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