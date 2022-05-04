Россия хочет ракетами остановить западную помощь Украине – Офис президента

Россия пытается помешать поступлению в Украину западного оружия и поэтому наносит ракетные удары по украинским городам. Так прокомментировали в Офисе президента массированный ракетный удар по нескольким областям Украины, который российские оккупанты совершили вечером 3 мая.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак написал: "Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет".

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма.

"Сначала – антисемитские заявления Москвы, теперь – массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Винницкая, Кировоградская, Закарпатская области. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне", – написал Подоляк.

2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея, назвал евреев "величайшими антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Его слова вызвали возмущение в Израиле, Украине и во всем мире.

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Часть из них сбила ПВО. В результате попаданий повреждено несколько электрический подстанция, а также есть повреждения инфраструктуры железных дорог.

Наталия Медведева

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