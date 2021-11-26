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У Путина слушают СМИ-марафон Зеленского. Уверяют, что свергать его не планируют

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 16:56
У Путина слушают СМИ-марафон Зеленского. Уверяют, что свергать его не планируют - Фото
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает причастность Кремля к планам государственного переворота в Украине, о которых на пресс-конференции сказал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", – уверяет Песков.

26 ноября во время пресс-конференции Зеленский заявил, что, по доступной ему информации, в Украине якобы готовят на 1-2 декабря госпереворот и назвал в связи с ним имя Рината Ахметова.

Затем президент уточнил, что на имеющихся у разведки записях некие люди из России и Украины "обсуждают то, что готово общество, и что нужно донести информацию, что Ринат Ахметов готов включиться в вопрос госпереворота – смены действующего президента". 

  • 17 ноября Ахметов сказал журналистам, что на встречи с президентом Украины никогда не просился и что закон о деолигархизации – это не о нем.
  • 22 ноября Укрэнерго проиграла апелляцию компании Ахметова на 400 млн грн. 
  • 24 ноября депутаты Слуги народа объявили бойкот телеканалам Ахметова.

Читайте также: Олигарх разбушевался. Зеленский пошел войной на бизнес Ахметова. Он теряет миллиарды

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский дмитрий песков ринат ахметов пресс-конференция Россия
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