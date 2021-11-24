Депутаты Слуги народа объявили бойкот телеканалам Ахметова

Народные депутаты Слуги народа распространяют в соцсетях "общее заявление" о то, что они намерены бойкотировать телеканалы Медіа Група Україна бизнесмена Рината Ахметова за якобы "пропаганду, фейки и манипуляции" против команды президента Владимира Зеленского.

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Подписанты считают, что в последние месяцы на этих каналах идет "системное и умышленное распространение фейков, публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ".

На основании таких соображений депутаты от правящей партии решили "игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества".

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Но партия Зеленского не рубит концы: нардепы готовы пересмотреть свое решение, если самый богатый украинец и владелец компании СКМ "разрешит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".

СПРАВКА. 5 ноября 2021 года Зеленский . 5 ноября 2021 года Зеленский подписал антиолигархический закон. Он, в том числе, может коснуться Ахметова . После принятия закона отношения олигарха и ОП резко ухудшились: депутаты СН стали реже появляться в эфирах, а на ток-шоу стало больше критики в адрес СН и президента. Депутат СН Чернев заявил, что Ахметов "перешел к открытому противостоянию" с президентом, формируя пул противников Зеленского на своих каналах. По его мнению, Ахметов также может прибегнуть к созданию проблем в энергетике, "ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ". Недавно Зеленский заявил, что энергокризиса удастся избежать, а обращаясь к олигархам (не называя имени) сообщил, что у него "терпение скоро лопнет"

Депутаты СН на запрос LIGA.net насчет списка подписантов сказали, что такого нет, и посоветовали напрямую проверять Facebook-профили парламентариев, чтобы узнать, поддерживает тот или иной это заявление.

В частности, его распространили у себя на страничках глава партии Елена Шуляк, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко, пресс-секретарь СН Юлия Палийчук, Евгения Кравчук, Александр Санченко, Виталий Безгин, Олег Дунда, Галина Янченко, Елена Мошенец, Алексей Жмеренецкий и другие.

LIGA.net направила запрос на комментарий в Медіа Група Україна по указанному на их официальном сайте электронному адресу. Контактный телефон для оперативной связи там не указан.

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Евгений Пилипенко

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