Шустер вызвал Зеленского на шоу на канале Ахметова. На Банковой ответили: "Это смешно"
19.11.2021, 20:52
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", посвященном спецоперации украинской разведки по задержанию наемников российской ЧВК Вагнера. Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
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