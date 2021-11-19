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Шустер вызвал Зеленского на шоу на канале Ахметова. На Банковой ответили: "Это смешно"

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 20:52
Шустер вызвал Зеленского на шоу на канале Ахметова. На Банковой ответили:
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", посвященном спецоперации украинской разведки по задержанию наемников российской ЧВК Вагнера. Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

дополняется

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский
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