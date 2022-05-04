Власти Бердянска не перешли на сторону РФ: россияне набрали в "мэрию" дворников и слесарей
Во временно захваченном оккупантами курортном Бердянске местная власть не перешла на сторону россиян, потому им пришлось сформировать фейковую "новую власть" из слесарей, дворников, кладовщиков и других. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным официальных властей Бердянска, на сторону оккупантов не перешел ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия, и ни один из руководителей городских властей сейчас не работает в "мэрии", созданной оккупантами.
Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", сообщает ОВА.
Местные депутаты сейчас работают в Бердянске как волонтеры.
В ОВА сообщают, что "по большинству депутатов вопросов нет". Однако неизвестно, чем занимается один депутат горсовета от ОПЗЖ – оценку его действиям предоставят соответствующие органы.
- 20 апреля сообщалось, что "заместителем мэра" временно оккупированного Бердянска захватчики назначили местного дворника, а в его обязанности входит украшение клумб и покраска бордюров к 9 мая.
Читайте также: Под Запорожьем оккупанты переодеваются в форму военных ВСУ. Возможны провокации – ОК "Юг"
Комментарии