В Токмаке оккупанты шьют много формы военнослужащих ВСУ. Возможны провокации – ОК Юг
04.05.2022, 02:48
Российские войска (Фото - ЕРА)
В Запорожской области российские оккупанты, возможно, готовят провокацию с участием переодетых в форму военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, со 2 мая в городе Токмак оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму ВСУ.
"Не исключено осуществление провокативных действий такими "ряжеными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения", – говорится в сообщении.
- 26 апреля временно оккупированная Васильевка Запорожской области попала под ракетный обстрел российских захватчиков. Оккупанты попытались обвинить в обстреле ВСУ.
Читайте также: В Беларуси отключают интернет по маршруту движения российских войск – ГУР
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии