В Токмаке оккупанты шьют много формы военнослужащих ВСУ. Возможны провокации – ОК Юг

В Запорожской области российские оккупанты, возможно, готовят провокацию с участием переодетых в форму военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, со 2 мая в городе Токмак оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму ВСУ.

"Не исключено осуществление провокативных действий такими "ряжеными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения", – говорится в сообщении.

26 апреля временно оккупированная Васильевка Запорожской области попала под ракетный обстрел российских захватчиков. Оккупанты попытались обвинить в обстреле ВСУ.

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Наталия Медведева

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