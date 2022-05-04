UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Токмаке оккупанты шьют много формы военнослужащих ВСУ. Возможны провокации – ОК Юг

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 02:48
В Токмаке оккупанты шьют много формы военнослужащих ВСУ. Возможны провокации – ОК Юг - Фото
Российские войска (Фото - ЕРА)

В Запорожской области российские оккупанты, возможно, готовят провокацию с участием переодетых в форму военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, со 2 мая в городе Токмак оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму ВСУ.

"Не исключено осуществление провокативных действий такими "ряжеными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения", – говорится в сообщении.

  • 26 апреля временно оккупированная Васильевка Запорожской области попала под ракетный обстрел российских захватчиков. Оккупанты попытались обвинить в обстреле ВСУ. 

Читайте также: В Беларуси отключают интернет по маршруту движения российских войск – ГУР

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Токмак провокация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 