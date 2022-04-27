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Запорожская область. Россия обстреляла ракетами оккупированный город и обвинила в этом ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 03:38
Запорожская область. Россия обстреляла ракетами оккупированный город и обвинила в этом ВСУ - Фото
После обстрела Гуляйполя оккупантами (Фото: Запорожская ОВА)

26 апреля временно оккупированная Васильевка Запорожской области попала под ракетный обстрел российских захватчиков. Оккупанты попытались обвинить в обстреле Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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"Российские ракеты прилетели сегодня и в Васильевку. Таким образом, оккупанты в очередной раз пытаются убедить мирных жителей в своей откровенной лжи, будто по гражданским ведут огонь Вооруженные силы Украины. Впрочем, жители Васильевки не верят подобным провокациям", – говорится в сообщении.

По информации ОВА,  в районе села Спасовка силы противовоздушной обороны Запорожского края сбили ракету.

В Новоданиловке Пологовского района во время российских обстрелов был уничтожен частный дом, магазин, мотоблок с прицепом. Кроме того, в селе с выходных нет газоснабжения, электричества и водоснабжения.

Во временно занятом россиянами селе Конские Роздоры Пологовского района оккупанты занимаются мародерством, а также ведут перепись населения. По сообщениям местных жителей, российские военные поселились в школе, больнице и находятся в сельском совете. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы спрятать в них свою военную технику.

Под Мелитополем российские оккупанты заминировали местность вблизи Каменной Могилы, роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника, а на источниках села Терпенье обустраивают свой лагерь.

"Таким образом, захватчики пытаются закрепиться на запорожской земле и в то же время надеются предотвратить партизанское движение сопротивления в Мелитопольском районе", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева
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запорожская область Запорожье
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