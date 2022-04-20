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В Бердянске оккупанты поставили "гауляйтером" местного дворника. Он красит бордюры к 9 мая

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 13:03
В Бердянске оккупанты поставили
Иллюстративное фото: Версии

В Бердянске дворника, перешедшего на сторону оккупантов, назначили "заммэра", он готовит город к празднованию 9 мая, сообщили в Запорожской областной государственной администрации.

Так называемый мэр Сауленко назначил своим заместителем Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска.

"До "назначения" работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями", – говорится в сообщении.

Он последовал за оккупантами сразу после вторжения, говорят в ОГА. Теперь "отвечает" за архитектуру.

"Пока известно, что Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры", – говорится в сообщении ОГА.

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Катерина Амеліна
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