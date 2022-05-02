Буданов о всеобщей мобилизации в России к 9 мая: Они готовятся

Россия готовится объявить 9 мая всеобщую мобилизацию – начали подсчет резервов. Об этом заявил в интервью НВ глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам", – сказал он.

По словам Буданова, это свидетельствует о подготовке к "реальной мобилизации".

Глава ГУР подтвердил, что Россия поставила к 9 мая цель полностью захватить Донбасс.

"Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают", – подчеркнул он.

Вчера, 29 апреля, министр обороны Британии Уоллес выразил личное мнение, что глава российских оккупантов Путин может воспользоваться 9 мая, чтобы объявить всеобщую мобилизацию в РФ.

Россияне также насильно "мобилизуют" на войну против Украины мужчин с новых захваченных украинских территорий.

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Яна Катасонова

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