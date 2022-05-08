Зеленский: Официальное объявление войны Россией ничего для нас не изменит
Возможное официальное объявление войны со стороны России ничего не изменит для Украины, ведь война идет уже восемь лет. Об этом в интервью FOX News заявил президент Владимир Зеленский.
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Его попросили прокомментировать предположение, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин может официально объявить войну.
"Для нас это ничего не изменит. Для нас война идет уже восемь лет, полномасштабная война – более 70 дней", – ответил Зеленский.
Он отметил, что россияне разрушают города, как в плохих голливудских фильмах. По его словам, победа, к которой стремятся россияне, – это поражение цивилизованного мира.
Зеленский добавил, что 9 мая может запомниться миру как трагедия, кровавый день и точно как день, о котором нельзя забывать.
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