Один из сценариев на 9 мая: Путин официально объявит войну Украине – CNN

9 мая российский диктатор Владимир Путин может официально объявить войну Украине – это позволит полностью мобилизовать резервные силы России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США и других западных стран.

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Как отмечается, западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью 9 мая, чтобы объявить либо о военном достижении на Украине, либо о крупной эскалации боевых действий — или использовать и то, и другое.

В CNN сообщают, что официальные лица начали рассматривать еще один сценарий, согласно которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая. На сегодняшний день российские официальные лица называют войну в Украины "специальной военной операцией" с целью "денацификации".

"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции", – заявил на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес радио LBC. – Он готовит почву для того, чтобы иметь возможность сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса".

Как отмечается, официальное объявление войны 9 мая может воодушевить российских граждан и повысить общественное мнение в пользу вторжения. Кроме того, согласно законодательству РФ, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать срочников, в которых, по словам официальных лиц, Россия отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки личного состава армии. В CNN пишут, что другими сценариями России на 9 мая могут быть аннексия оккупированных Луганской и Донецкой областей, серьезное наступление на Одессу или провозглашение полного контроля над Мариуполем.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил 2 мая, что есть веские основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать 9 мая в пропагандистских целях.

"Мы видели, как россияне действительно удвоили свои пропагандистские усилия, вероятно, почти наверняка, чтобы отвлечь от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине", – сказал Прайс.

Он добавил, что слышал слухи о том, что Россия может официально объявить войну 9 мая, и сказал, что "было бы большой иронией, если бы Москва использовала "День Победы" для объявления войны".

По словам Прайса объявление войны позволило бы Кремлю законно увеличить количество призывников. Если бы они увеличили призыв срочников без объявления войны, это стало бы для них признанием того, что "их военные усилия терпят неудачу, что они барахтаются в своей военной кампании и военных целях".

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24 апреля сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не удивится, если Путин 9 мая объявит всеобщую мобилизацию в России для войны с "нацистами всего мира".

2 мая американская разведка заявила, что Россия планирует аннексировать Донбасс и Херсон.

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Наталия Медведева

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