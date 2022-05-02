С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию – Данилов

Украина не будет подписывать с Россией мирный договор, готова подписать только ее капитуляцию. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. Чем скорее они это сделают, тем больше будет пользы для их страны", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО высказал мнение по поводу стран, которые могли бы стать в будущем гарантами безопасности Украины. Он считает, что ранее подобные гарантии не сработали и были потеряны Донбасс и Крым. По словам Данилова, лучшая гарантия безопасности – это мощная страна.

22 апреля российский генерал Миннекаев назвал цель "второго этапа" войны против Украины: Россия хочет полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, обеспечив себе сухопутный коридор в Крым и далее в Приднестровье.

Молдове и Казахстану надо подготовиться к тому, что Россия захочет усилить с ними "братские" отношения, подчеркнул Данилов.

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Яна Катасонова

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