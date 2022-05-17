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Отход россиян от Харькова отличается от их отступления из-под Киева, Чернигова и Сум – ISW

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 03:07
Отход россиян от Харькова отличается от их отступления из-под Киева, Чернигова и Сум – ISW - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Отступление российских оккупантов из-под Харькова отличается от их бегства из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Об этом говорится в сообщении Institute for the Study of War по итогам 16 мая.

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Как отмечается, российская группировка под Харьковом пытается удержать линию фронта и не допустить продвижения украинских войск дальше на север.

"Эти действия отличаются от предыдущих выводов российских войск из-под Киева, Чернигова и Сум в начале войны, когда россияне полностью отошли на территорию России", – говорится в сообщении ISW.

В Институте военных исследований полагают, что российские войска могут попытаться сохранить позиции на территории Украины и продолжить артиллерийские удары по позициям ВСУ. Российские оккупанты попытаются не допустить, чтобы украинские военные дошли до зоны досягаемости артиллерии по Белгороду.

"В качестве альтернативы русские могут надеяться провести контрнаступление, чтобы продвинуться на юг, к Харькову, хотя такая попытка вряд ли увенчается успехом", – пишут в ISW.

Отход россиян от Харькова отличается от их отступления из-под Киева, Чернигова и Сум – ISW

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Наталия Медведева
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