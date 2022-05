Отход россиян от Харькова отличается от их отступления из-под Киева, Чернигова и Сум – ISW

Отступление российских оккупантов из-под Харькова отличается от их бегства из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Об этом говорится в сообщении Institute for the Study of War по итогам 16 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, российская группировка под Харьковом пытается удержать линию фронта и не допустить продвижения украинских войск дальше на север.

"Эти действия отличаются от предыдущих выводов российских войск из-под Киева, Чернигова и Сум в начале войны, когда россияне полностью отошли на территорию России", – говорится в сообщении ISW.

В Институте военных исследований полагают, что российские войска могут попытаться сохранить позиции на территории Украины и продолжить артиллерийские удары по позициям ВСУ. Российские оккупанты попытаются не допустить, чтобы украинские военные дошли до зоны досягаемости артиллерии по Белгороду.

"В качестве альтернативы русские могут надеяться провести контрнаступление, чтобы продвинуться на юг, к Харькову, хотя такая попытка вряд ли увенчается успехом", – пишут в ISW.

Читайте также: Путин лично принимает оперативные и тактические решения в войне против Украины – Guardian

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.